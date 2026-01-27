Zangrillo “I rinnovi contrattuali garantiranno aumenti tra il 16% e il 18%”

ROMA (ITALPRESS) – “Il merito è uno degli elementi che rende un’organizzazione attrattiva: se parliamo di salari devo attenermi ai fatti e dico che ho ricevuto una pubblica amministrazione che in termini di rinnovi contrattuali pagava un ritardo dei vent’anni precedenti”. Lo dichiara il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a Tg2 Post.

“Abbiamo stanziato 20 miliardi per le tornate 2025-27, 2028-30 e 2022-24 – continua Zangrillo – Abbiamo chiuso tutta la tornata 2022-24 e a dicembre 2025 abbiamo avviato i negoziati per i rinnovi della tornata 2025-27: è la prima volta nella storia repubblicana che la tornata di rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici viene avviata nel primo anno della tornata di riferimento. Nel periodo 2022-27 questi rinnovi garantiranno ai 3,4 milioni di dipendenti pubblici degli incrementi tra il 16% e il 18%: dobbiamo preoccuparci di rinnovare i contratti anche delle 500mila persone del comparto sicurezza e difesa, specialmente in un’epoca di conflitti come questa. Sul fronte organici abbiamo stanziato risorse e lanciato bandi per 73.500 persone, numero che serve non solo a coprire il turnover ma anche a incrementare le risorse”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).