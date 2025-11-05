Zangrillo “Chiusa a tempo di record la tornata contrattuale per i dipendenti pubblici”

ROMA (ITALPRESS) – “Nella giornata di oggi abbiamo firmato il Contratto del comparto Istruzione e Ricerca per la tornata 2022/24, che riguarda 1,2 milioni di dipendenti pubblici. Sono previsti aumenti per un valore medio superiore ai 150 euro mensili”. Lo dichiara il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, in seguito alla sottoscrizione in ARAN del CCNL 2022-2024 del comparto Istruzione e Ricerca.

“Abbiamo così chiuso a tempo record questa tornata contrattuale per tutti i comparti e cominciamo a lavorare per il ciclo 2025/27. Ciò significa, in termini salariali, che potremo riconoscere ai 3,4 milioni di dipendenti pubblici nel periodo 2022/27, incrementi che oscillano tra il 12 e il 14%”, prosegue il ministro, che conclude: “Una risposta nei fatti al tema del recupero del potere d’acquisto. Escludendo CGIL, che continua a fare politica, di fatto isolandosi, abbiamo un fronte sindacale che riconosce il lavoro e l’impegno del Governo”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).