VENEZIA (ITALPRESS) – “Al ricorso di quattro regioni la Corte Costituzionale risponde con 107 pagine in cui viene presentata una posizione lineare e costruttiva: viene ribadito che le questioni poste sono infondate e che le incostituzionalità sono inammissibili, in più viene posta la questione sulla modifica di alcuni articoli della legge. E’ sufficiente che il governo attui queste piccole modifiche e potremo fare velocemente sull’autonomia differenziata”. Lo sottolinea in un video il governatore regionale del Veneto Luca Zaia che poi aggiunge: “La Corte Costituzionale indica la via non limitandosi a indicare gli elementi da modificare, ma anche proponendo soluzioni: l’autonomia è costituzionale e si può andare avanti. I Livelli essenziali di prestazione, introdotti obbligatoriamente da questo governo, vanno definiti non con provvedimenti governativi ma con il coinvolgimento del parlamento: solo così si possono combattere le diseguaglianze e garantire a tutti i cittadini gli stessi diritti sociali e civili”.

foto: screenshot video Regioni Veneto

(ITALPRESS).