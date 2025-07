Veneto, crescono i dati turistici dell’area delle Colline del Prosecco: da gennaio a maggio +2,7%

VENEZIA (ITALPRESS) – “Crescono in modo significativo i dati turistici dell’area Unesco del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, che da inizio anno migliorano ulteriormente con arrivi a +2,7% e presenze +3,9% rispetto al 2024, confermando l’attrattività, la qualità dell’offerta di questa destinazione di eccellenza nel panorama italiano e internazionale. Questo successo indica il ruolo del turismo nell’economia di un territorio e in questo caso rappresenta una leva concreta per valorizzare e far crescere anche le aree interne”. Con queste parole l‘assessore al Turismo della Regione del Veneto, Federico Caner, sottolinea il successo turistico e la reputazione sempre in crescita delle Colline del Prosecco, commentando i dati statistici rilevati da gennaio a maggio di quest’anno.

“Questa crescita non dev’essere vista come un punto di arrivo ma come una sfida per garantire un futuro a questa meraviglia paesaggistica – prosegue Caner – continuando a investire in un modello turistico di qualità, integrato e sostenibile che punta su comfort, cultura, enogastronomia e su un’offerta esperienziale autentica. E’ fondamentale, infatti, favorire un turismo responsabile capace di rispettare e preservare l’essenza autentica e l’equilibrio naturale del territorio”.

Il successo della destinazione è ulteriormente sottolineato dai risultati dell’indagine condotta dall’Osservatorio del Turismo Regionale Veneto Federato in collaborazione con The Data Appeal Company, che ha rivelato un sentiment complessivo pari a 88/100. Questo punteggio riflette una reputazione robusta e positiva che persiste anche nei periodi di maggiore afflusso turistico.

I contenuti generati dagli utenti digitali enfatizzano in particolare l’alta qualità dell’esperienza, il comfort delle strutture ricettive e l’eccellenza enogastronomica. Più del 50% delle interazioni digitali analizzate riguarda locali e ristoranti, evidenziando l’importanza centrale del prodotto enogastronomico nell’esperienza complessiva di visita. Le recensioni e i commenti positivi raccontano di menù attentamente curati, ingredienti locali di alta qualità, preparazioni tradizionali e una selezione eccellente di vini, birre artigianali e cocktail. Le esperienze di degustazione in cantina e gli abbinamenti cibo-vino sono frequentemente lodati, contribuendo a rendere ogni soggiorno autentico e memorabile.

