Zaia “Sul terzo mandato vedremo se il Parlamento è sovrano”

VENEZIA (ITALPRESS) - "Non succederà assolutamente nulla per quel che mi riguarda, nel senso che ho ancora questo anno e mezzo, due anni, non si è ben capito se ci sarà una proroga oltretutto. Nel frattempo cerchiamo di capire: siccome qualcuno ha detto che il Parlamento è sovrano, vedremo quanta sovranità saprà esprimere, ma soprattutto una sovranità, io immagino, che dovrà essere rispettosa della volontà popolare", ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. xa7/ads/gsl