Schifani “La mafia si combatte quotidianamente rispettando le regole”

PALERMO (ITALPRESS) - "La mafia si combatte quotidianamente rispettando le regole, che voi bambini dovete sentire parte del vostro io. Lo state facendo perché siete educati da bravi docenti, che vi stanno inculcando le regole e il rispetto della persona. Crescendo con questi imperativi, voi sarete la società che avrà definitivamente sconfitto la mafia e la criminalità organizzata. Avete in mano il futuro, sono sicuro che lo gestirete bene". Così il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenuto a margine dell'inaugurazione dell'aula immersiva finanziata dal governo regionale presso l'Istituto Comprensivo Statale 'Francesca Morvillo' di Monreale, a Palermo. "Sono contento e ringrazio l'assessore Turano per i frutti del lavoro che abbiamo fatto in questa fine legislatura - aggiunge -. Stiamo raccogliendo risultati grazie al lavoro dell'assessore e dei dirigenti scolastici, con la creazione di una dinamica costruttiva e di apertura liberale". "Voglio ricordare anche la misura del bonus palestra, rivolto alle famiglie che non possono permettersi di mandare i propri bambini in palestra, prevedendo una misura che consenta di attingere ai fondi della Regione in questo ambito - sottolinea Schifani -. La palestra e lo sport educano, fanno crescere i bambini dal punto di vista sanitario e soprattutto per sottrarli dalla strada e da quartieri dove la criminalità controlla la crescita dei giovani criminali adescandoli". xi6/vbo/mca3/gsl