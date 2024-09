VENEZIA (ITALPRESS) – “Da dieci anni le bollicine fornite dal Consorzio di tutela della Doc Prosecco sono al fianco della Regione del Veneto alla Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia nello spazio regionale allestito all’Hotel Excelsior. Un sommelier in uniforme serve un calice agli ospiti dello spazio regionale, un momento inaugurale in occasione degli importanti eventi che ogni anno vengono ospitati nel nostro spazio, diventato oggi un punto di riferimento dell’intero territorio veneto, delle realtà produttive, scolastiche, associazionistiche legate in qualche modo al mondo della produzione cinematografica. Siamo grati di questa partnership che offre una vetrina sulle produzioni di eccellenza valorizzando il nostro territorio”. Lo dice il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, raccontando l’impegno della Regione alla 81. Mostra del Cinema di Venezia. Oltre 70 gli appuntamenti ospitati nello spazio regionale allestito all’Hotel Excelsior.

“Anche quest’anno nello spazio regionale verranno stappate 360 bottiglie di Prosecco Doc – prosegue Zaia-. In tutto sono 2500 calici con cui brindano star, addetti ai lavori, e le delegazioni dei film prima di sfilare sul red carpet, proiettando un prodotto di eccellenza dei nostri territori nel mondo. Il Prosecco nel suo complesso è vero attore protagonista di questa Mostra del Cinema, ricordando anche l’impegno del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, da quest’anno star in sostituzione dello champagne come protagonista del red carpet”.

foto: ufficio stampa Regione Veneto

