Zaia “Pieroad ha fatto il giro del mondo a piedi,è un fenomeno veneto”

VENEZIA (ITALPRESS) - "Nicolò Guarrera, al secolo Pieroad, è un fenomeno, in 5 anni ha percorso 35.000 km, con 47 milioni di passi, ha fatto il giro del mondo a piedi ed è un veneto. Dimostra determinazione, forza di volontà e talento, ha dimostrato che ciascuno di noi deve misurarsi con se stesso". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine della consegna a Palazzo Balbi del Leone di Vetro del Veneto al giovane Nicolò Guarrera. f29/tvi/mca1