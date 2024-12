ROMA (ITALPRESS) – “Mi sembra tutt’altro che una sconfitta. La Corte è stata molto chiara. Non solo non boccia la legge Calderoli, ma per ben 25 volte giudica infondate le osservazioni e per altre 13 inammissibili. La Consulta dice che non si deve parlare di materie ma di specifiche funzioni. Vedo un apporto costruttivo, un aiuto al legislatore. I giudici identificano le parole da modificare e ne propongono anche le correzioni”.

Così, in un’intervista a la Repubblica, il governatore del Veneto Luca Zaia, dopo la pronuncia della Consulta sulla legge dell’autonomia differeziata. “Da anni sostengo che il percorso dobbiamo farlo insieme, nell’interesse di tutti”, spiega Zaia, per il quale le diseguaglianze “è il centralismo che le ha create”, quindi “l’autonomia è costituzionale e non è vietato lavorare. A meno che per qualcuno anche il lavoro non sia incostituzionale”. Quanto al referendum “la vedo dura che resistano i presupposti”. Sulla posizione della Lega per l’autonomia, il governatore dice: “La Lega è per l’autonomia e porta in dote questa riforma all’Italia. Fa solo il bene del Paese e la prova è che la maggioranza delle regioni ha chiesto di partecipare al progetto. L’Italia a due velocità esiste, per forza di cose c’è una questione del Nord e una questione del Sud. Sono come gemelli siamesi, bisogna necessariamente viaggiare insieme”, conclude Zaia.

