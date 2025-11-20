Zaia “Lascio la guida del Veneto dopo 15 anni con orgoglio”

MILANO (ITALPRESS) - "Mi viene chiesto un bilancio di questi 15 anni. Abbiamo l'unica città del mondo ad aver ospitato due Olimpiadi, abbiamo avviato l'iter per l'autonomia con la legge referendaria del 2014, abbiamo la miglior sanità in Italia, abbiamo infrastrutture all'avanguardia, ma la verità è che sono orgoglioso di incrociare per strada i veneti e sentirmi dire 'vado in giro e mi dicono di essere fortunato a venire dal Veneto'. L'orgoglio veneto è la prima soddisfazione di questi 15 anni di lavoro e i veneti mi sono sempre stati vicino". Così Luca Zaia, governatore uscente della Regione Veneto, si racconta in un'intervista a Claudio Brachino per la rubrica Primo piano dell'agenzia Italpress. gsl