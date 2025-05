Zaia “In montagna bisogna essere responsabili, assicuratevi”

VENEZIA (ITALPRESS) - "Su 1225 persone recuperate dal Soccorso Alpino del Veneto il 40% erano illese: e il 96% delle persone soccorse non erano assicurate. Bastano poche decine di euro all'anno per andare in montagna in sicurezza. Assicuratevi, così non pagherete il conto dei soccorsi e eviterete di mettere a rischio la vita dei soccorritori, che è sacra, e alcuni di loro li abbiamo già persi. In montagna bisogna essere responsabili". Così il Presidente della Regione Veneto che oggi a palazzo Balbi ha annunciato uno stanziamento di tre milioni di euro per il soccorso in montagna, affidato al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Veneto.