Zaia “Grazie ai Veneti per il calore che mi dimostrano. Salvini mi ha mandato un sms, Vannacci no”

ROMA (ITALPRESS) – “Chi si candida deve sempre pensare che i protagonisti non siano i candidati, ma i cittadini: io sono sceso in campo come sempre con spirito di servizio, ringrazio i veneti per il calore che dimostrano ancora dopo 15 anni e mezzo di governo”. Lo afferma il governatore uscente del Veneto Luca Zaia a Mattino Cinque. “Il mio obiettivo è portare avanti in Regione il programma di centrodestra – aggiunge Zaia, – Nell’immediato mi insedierò in consiglio regionale, per il futuro non so ancora”.

“Leggo di tutto su di me, da possibile sindaco di Venezia a presidente del Consiglio regionale fino a parlamentare: in questo momento sono concentrato su ciò che faccio – ha aggiunto Zaia – La mia lista civica ha coinvolto molti più cittadini nel voto: la sfida della politica è dar voce a chi non ne ha”.

“Non ho ricevuto nessuna chiamata di complimenti da Vannacci, ma dagli altri vicesegretari della Lega sì: ho ricevuto anche un messaggio da Salvini e una telefonata di Bossi che mi ha fatto davvero piacere”, ha chiosato.

