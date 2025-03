Zaia “Autonomia differenziata ci sarà, per scelta o per necessità”

ROMA (ITALPRESS) – “L’autonomia differenziata è un pilastro del programma di governo, come il premierato e la riforma della giustizia: la dovremo fare per scelta oppure per necessità. Ricordo che abbiamo un accordo con la Ue: per avere i 235 miliardi del Pnrr ci siamo impegnati a fare le riforme, e una per tutte è il federalismo fiscale, che deve essere approvato entro marzo di quest’anno”. Così il governatore della Regione del Veneto Luca

Zaia.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)