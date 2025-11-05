Zaia “Attuare l’autonomia per rafforzare la nuova legge regionale sugli investimenti”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Il Veneto è una piattaforma naturale per chi vuole investire in Europa”, dichiara Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto, dal palco di Selecting Italy. “Mettiamo a disposizione un’infrastruttura strategica: tre aeroporti internazionali, il porto di Venezia tra i principali del Mediterraneo, alta velocità in espansione e una ZLS da 4.600 ettari tra Venezia e Rovigo. Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 certificano l’affidabilità del territorio”, spiega. “Vogliamo la piena attuazione dell’autonomia per dare ulteriore forza alla nuova legge regionale sugli investimenti. In Veneto offriamo semplificazione, autorizzazione unica e certezza dei tempi: è questo il nostro biglietto da visita per chi vuole fare impresa con efficienza e visione”.

