“You Should Be Dancing”, esce il 27 febbraio il nuovo cofanetto in edizione limitata dei Bee Gees

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Universal Musica annuncia l’uscita di un nuovo cofanetto in edizione limitata dei Bee Gees. In uscita il 27 febbraio, “You Should Be Dancing” è un box contenente quattro dischi ed include rare versioni originali in 12 pollici di alcuni dei brani più iconici di Barry, Robin e Maurice Gibb, oltre a versioni estese inedite di altri cinque classici dei fratelli Gibb. Il cofanetto include anche Decadance, la hit disco degli anni ’90, oltre all’atteso debutto su supporto fisico del remix virale di SG Lewis di More Than A Woman. Un oggetto prezioso per gli appassionati di musica di tutto il mondo, preordinabile da oggi sullo store ufficiale di Universal Music Italia.

“You Should Be Dancing contiene” le versioni in 12″ dei capolavori dei Bee Gees della fine degli anni ’70: Stayin’ Alive, More Than A Woman, Night Fever e You Should Be Dancing. Sono incluse anche le inedite versioni estese dei successi Jive Talkin’, Nights On Broadway, Tragedy e Love You Inside Out, la hit mondiale del 1978, di Yvonne Elliman, If I Can’t Have You, il funk Boogie Child del periodo pre-Saturday Night Fever e la traccia preferita dai fan You Stepped Into My Life. Nella tracklist è incluso anche Paradise Edit di SG Lewis, che ha recentemente conquistato TikTok, More Than A Woman, pubblicato per la prima volta su vinile e, a completare il box, You Should Be Dancing reinterpretato come bonus track Decadance.

