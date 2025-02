ROMA (ITALPRESS) – Yamaha rinnova i modelli Tracer 9 e Tracer 9 GT per fare un passo avanti verso il futuro, integrando dotazioni tecnologiche mai viste prima e ridefinendo le aspettative nella classe touring per i “pesi medi”. Tracer 9 e Tracer 9 GT sono equipaggiate con un cruscotto TFT da 7″ e sono dotate di modalità di guida personalizzabili grazie al sistema YRC (Yamaha Ride Control), completamente integrato con la piattaforma inerziale IMU a sei assi. I clienti, infatti, possono scegliere 3 modalità preinstallate e programmare due mappe personalizzate tramite menù sul cruscotto o app MyRide. Per Tracer 9 GT è inclusa la navigazione Garmin Full Map gratuita.

Dato il numero sempre più elevato di clienti che utilizzano i propri dispositivi, Tracer 9 e Tracer 9 GT ora offrono anche un vano portaoggetti integrato sul lato destro del serbatoio carburante con una porta ricarica Usb.

Il modello Tracer 9 GT monta soluzioni tecniche di assistenza al pilota come le sospensioni elettroniche, il cruise control, il parabrezza regolabile elettricamente e le manopole riscaldate sul manubrio. Inoltre, di serie su Tracer GT troviamo il sistema smart key, che consente accensione della moto, apertura e chiusura centralizzata di tutte le funzioni, tra cui le borse laterali rigide di serie, senza l’utilizzo di una chiave fisica. Per una maggiore sicurezza durante la guida, i due modelli dispongono di nuovi indicatori di direzione a spegnimento automatico con lampeggiatore a due fasi e funzione ESS (Emergency Stop Signal), che attivano automaticamente le luci di emergenza in caso di frenata improvvisa. Tracer 9 è equipaggiata con un’illuminazione a LED con funzione fari cornering e Tracer 9 GT è equipaggiata con fari Matrix LED, novità mondiale nel settore delle due ruote. Costituita da una matrice di più LED con fascio basso e alto collegata a una fotocamera integrata nella parte superiore del gruppo fari, la tecnologia rileva automaticamente il traffico circostante, le fonti di luce naturale e le condizioni atmosferiche, per fornire un’illuminazione ottimale in ogni momento. Tracer 9 e Tracer 9 GT, con il loro design affilato e aerodinamico, conferiscono un look moderno e incarnano la vera essenza della gamma Sport Touring: la nuova carena mantiene l’immagine dinamica ed elegante della Tracer 9 originale ma le nuove forme sono state progettate per garantire un’eccellente protezione dal vento, per coprire lunghe distanze ancor più comodamente. Realizzate con l’esclusiva tecnologia SpinForge di Yamaha, le ruote di Tracer 9 e Tracer 9 GT sono più leggere (peso ridotto di circa 500 grammi) e resistenti, con un notevole impatto sull’agilità e l’inserimento in curva e offrendo una maggiore efficienza nei consumi di carburante.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Yamaha-

