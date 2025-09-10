Yamaha presenta il Tracer Day 2025, protagoniste nuove Tracer 7 e 7 GT

GERNO DI LESMO (ITALPRESS) – Yamaha torna a riaccendere la passione delle due ruote con il Tracer Day 2025, l’appuntamento dedicato agli amanti del turismo sportivo che rappresenta l’occasione per provare le sport-tourer della casa di Iwata. La data da segnare in calendario è sabato 13 settembre, quando nelle Concessionarie Ufficiali Yamaha prenderà vita una giornata speciale in cui sarà possibile scoprire e provare le nuove TRACER 7 e TRACER 7 GT, dotate di tecnologie avanzate, comfort di livello superiore e un design ancora più distintivo.

Una delle novità è l’adozione dell’acceleratore elettronico Y-CCT (Yamaha Chip Controlled Throttle) in abbinamento allo Yamaha Ride Control (YRC), che consentono di selezionare tre modalità di guida – Sport, Street e Custom, per adattare potenza e controllo ad ogni situazione. La terza modalità, configurabile anche tramite smartphone e l’app MyRide, permette di impostare le caratteristiche di erogazione e intervento dei sistemi elettronici secondo le proprie preferenze.

Il telaio in acciaio ad alta resistenza, il nuovo forcellone più lungo, le nuove ruote forgiate, la forcella a steli rovesciati, il serbatoio da 18 litri e il nuovo telaietto posteriore, che offre maggiore spazio al passeggero, assicurano comfort, guidabilità, stabilità e un’elevata autonomia. La versione GT aggiunge ulteriori elementi premium, come il parabrezza regolabile, le manopole riscaldate e una sella pilota e passeggero più ampia, pensata per garantire comfort anche nei viaggi più lunghi, oltre alle borse rigide di serie e al cavalletto centrale.

Il motore bicilindrico CP2 da 690 cc Euro5+ offre una coppia fluida e un comportamento equilibrato in ogni condizione di guida. La frizione antisaltellamento contribuisce a rendere la moto più sicura e facile da gestire, facilitando le decelerazioni e i cambi di marcia.

Le linee compatte e dinamiche si combinano con la nuova carrozzeria, progettata per proteggere dal vento e rendere i movimenti in sella più dinamici. I fari full LED garantiscono visibilità ottimale, mentre le luci di posizione a effetto di luce dinamico valorizzano lo stile distintivo della TRACER.

Il display TFT da 5″ mostra informazioni in modo chiaro e consente di gestire la connettività con smartphone e la navigazione Garmin di serie gratuita, mentre funzioni come ESS (Emergency Stop Signal) e le frecce con spegnimento automatico contribuiscono a migliorare la sicurezza durante la guida.

Il Tracer Day 2025 è un appuntamento imperdibile per toccare con mano gli ultimi modelli della gamma Yamaha Sport Touring e la loro straordinaria versatilità, che combina sicurezza e divertimento, comodità e stile, rendendoli perfetti anche per i viaggi lunghi in coppia.

