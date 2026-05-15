ROMA (ITALPRESS) – Mercedes-Benz evolve uno dei suoi modelli più iconici e introduce la nuova versione completamente elettrica della Mercedes-Benz Classe C, ora ordinabile anche in Italia a partire da 70.269 euro. Un passaggio che segna la trasformazione di una delle berline più apprezzate del marchio, mantenendone i valori storici di eleganza, comfort e sportività, ma proiettandoli verso una nuova dimensione tecnologica. La gamma si articola in quattro allestimenti – Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus – pensati per offrire un’esperienza sempre più personalizzata. Tra le caratteristiche principali spiccano fino a 762 chilometri di autonomia secondo ciclo WLTP e la possibilità di recuperare fino a 325 chilometri di energia in circa 10 minuti di ricarica, elementi che rafforzano la vocazione della vettura per la mobilità a lungo raggio. La nuova Classe C elettrica punta a coniugare continuità e innovazione, mantenendo la sensazione di accoglienza e comfort che da sempre contraddistingue il modello, ora arricchita da soluzioni tecnologiche avanzate e da una visione sempre più orientata alla mobilità sostenibile.

foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

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