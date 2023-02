Yamaha accelera sulla mobilità sostenibile, arrivano le e-bike

"Uno degli obiettivi che abbiamo è quello di diventare carbon neutral. Questo passa attraverso la diminuzione delle emissioni di CO2 nella supply chain, così come per mezzo dell'abbattimento delle emissioni sull'utilizzo dei nostri prodotti". Lo dice in un'intervista all'Italpress Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Italia. fsc/gsl