Xinjiang, giovani calciatori cinesi e statunitensi si incontrano grazie a calcio

Uno scambio calcistico giovanile tra Cina e Stati Uniti si è svolto nel fine settimana a Urumqi, capoluogo dello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale. Giovani calciatori di Pico Rivera, in California, si sono uniti alle squadre giovanili di Urumqi e della prefettura di Tacheng per una serie di partite amichevoli. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ (Fonte video: Xinhua)