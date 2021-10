FIRENZE (ITALPRESS) – Dopo gli ottimi risultati delle edizioni 2020 e 2021, è stata riconfermata anche per il 2022 l’organizzazione di BuyWine Toscana, la vetrina internazionale dedicata ai vini DOC, DOCG e IGT.

Giunta ormai alla sua dodicesima edizione, la manifestazione si terrà nei giorni 11 e 12 febbraio 2022 a Firenze, presso il Padiglione Spadolini all’interno della Fortezza da Basso.

La domanda di partecipazione da parte delle imprese toscane che producono e commercializzano i vini DOCG, DOC, IGT della Toscana, può essere effettuata esclusivamente on-line, a partire dalle ore 08:00 del 29 ottobre 2021, e fino alle ore 13:00 del 15 novembre 2021, al seguente indirizzo:

https://regionetoscana.crmcorporate.it, alla sezione “Eventi” – BuyWine Toscana 2022.

“Con questo bando – ha detto la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – intendiamo proseguire nell’alveo delle risposte concrete alle imprese vitivinicole toscane, specialmente le micro, piccole e medie, per assecondare l’accelerazione dell’export agroalimentare toscano post-COVID”.

BuyWine Toscana è una manifestazione, promossa da Regione Toscana, in collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze, e realizzata da PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana. L’obiettivo: favorire l’avvio e il consolidamento di percorsi di internazionalizzazione delle aziende toscane che producono e commercializzano vini a denominazione di origine, tramite l’organizzazione di incontri B2B, con potenziali acquirenti del mercato internazionale.

Per l’edizione 2022, la Regione Toscana ha approvato l’avviso per la manifestazione di interesse a partecipare all’evento B2B con l’obiettivo di favorire l’incontro tra un massimo di 200 imprese (i “seller”) e gli operatori commerciali, nazionali ed internazionali (i “buyers”), appositamente selezionati provenienti da mercati target di comprovato interesse (prevalentemente dal mercato europeo ed americano) tra importatori, distributori, agenti, hotellerie e ristorazione.

L’edizione del 2021, caratterizzata da un format online, aveva dato ottimi risultati, con la partecipazione di 150 imprese vitivinicole provenienti da nove diverse province della Toscana, 138 buyers internazionali da 31 diversi paesi, 886 etichette di vini DOC, DOCG e IGT presentate, 1.100 video meeting per un totale di 125.760 minuti di incontri commerciali e 4.100 assaggi di vini, ed aveva raccolto apprezzamenti positivi dal 90 per cento dei partecipanti.

(ITALPRESS).