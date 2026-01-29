Xi: “Risultati vantaggiosi per tutti sono l’essenza della cooperazione economica e commerciale Cina-Regno Unito”

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Durante l’incontro di giovedì con il primo ministro britannico Keir Starmer a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha esortato ad ampliare i confini della cooperazione reciprocamente vantaggiosa con il Regno Unito nei settori dell’istruzione, della sanità, della finanza e dei servizi.

Sottolineando che l’essenza della cooperazione economica e commerciale tra Cina e Gran Bretagna è il beneficio reciproco e i risultati vantaggiosi per entrambe le parti, Xi ha invitato le due Nazioni a portare avanti ricerche congiunte e a promuovere la trasformazione industriale nei campi dell’intelligenza artificiale, delle bioscienze, delle nuove energie e delle tecnologie a basse emissioni di carbonio, tra gli altri, per raggiungere uno sviluppo e una prosperità comuni.

