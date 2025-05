Xavier Chardon nominato Chief Executive Officer di Citroen

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Xavier Chardon è stato nominato Chief Executive Officer di Citroèn, a partire dal 2 giugno 2025, riportando a Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer della regione Enlarged Europe di Stellantis. Xavier Chardon proseguirà lo slancio avviato dal brand negli ultimi mesi. Con un forte background internazionale e una profonda conoscenza del brand Citroèn, al quale ha dedicato quasi 20 anni della sua carriera, la missione di Xavier Chardon sarà quella di costruire sui recenti successi di Citroèn e accelerare la trasformazione del brand in un contesto automobilistico in costante evoluzione.

“Vorrei ringraziare Thierry Koskas per aver guidato il brand Citroèn negli ultimi due anni e per aver portato a termine il rinnovamento della gamma, da ultimo con la presentazione della nuova C5 Aircross. Siamo molto felici di dare il benvenuto a Xavier Chardon alla guida di Citroèn. La sua carriera lunga e di successo, la sua esperienza nel settore automobilistico e la sua conoscenza del brand saranno preziose per guidare Citroèn verso nuovi orizzonti e rafforzare la sua posizione unica sul mercato”, ha dichiarato Jean-Philippe Imparato, COO di Stellantis per la regione Enlarged Europe.

