X in down, Musk “Massiccio attacco informatico”

ROMA (ITALPRESS) – “C’è stato (c’è ancora) un massiccio attacco informatico contro X. Veniamo attaccati ogni giorno, ma questo è stato fatto con molte risorse. È coinvolto un gruppo numeroso e coordinato e/o un Paese”. Così su X Elon Musk, che in precedenza aveva scritto in un altro post: “Prima le proteste contro Doge. Poi gli store Tesla sono stati attaccati. Ora X è inattivo. Non escluderei la possibilità che questo downtime sia il risultato di un attacco”.

-Foto Ipa/Agency-

(ITALPRESS).