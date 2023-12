ROMA (ITALPRESS) – E’ stato un percorso lungo e intenso, ricco di colpi di scena, quello di X Factor 2023, e ora è il momento della verità per i quattro finalisti Maria Tomba, Sarafine, Il Solito Dandy e Stunt Pilots. Saranno loro a contendersi la vittoria finale nell’ultimo atto di questa stagione, giovedì 7 dicembre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8: un ultimo scontro che sarà deciso soltanto dal voto del pubblico, dopo che l’acceso confronto di queste settimane tra i giudici Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Super ospite della finale – nella serata di giovedì 7 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go) e in simulcast in chiaro su TV8 – sarà Gianni Morandi.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

