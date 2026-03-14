Wta Indian Wells, la finale sarà tra Sabalenka e Rybakina

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Come a Melbourne. Saranno Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina a sfidarsi nella finale del “Bnp Paribas Open”, terzo Wta 1000 stagionale dotato di un montepremi complessivo di 9.415.715 dollari, in corso sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden. Nella notte italiana la bielorussia numero uno del mondo e del tabellone si è imposta per 6-3 6-4 su Linda Noskova e per la terza volta in quattro anni agguanta la finale.

Un anno fa la Sabalenka – a caccia del titolo numero 23 nel circuito – si arrese a Mirra Andreeva, ora invece ritroverà la 26enne kazaka, terza forza del seeding, che nell’altra semifinale ha piegato per 7-5 6-4, in un’ora e 46 minuti, Elina Svitolina, nona testa di serie. Sarà la rivincita dell’ultima finale degli Australian Open, vinta dalla Rybakina. La kazaka – che si è aggiudicata gli ultimi 12 match contro una top 10 – è sotto 8-7 nei precedenti ma ha avuto la meglio negli ultimi due (prima di Melbourne l’ultimo atto delle Wta Finals) e ha già sconfitto la Sabalenka nella finale di Indian Wells nel 2023.

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