Worldline e Optima insieme nei pagamenti digitali, nasce ReadyPOS

ROMA (ITALPRESS) – Worldline, leader europeo nei servizi di pagamento, e Optima annunciano una nuova partnership commerciale con il lancio di ReadyPOS, la soluzione di pagamento digitale dedicata a professionisti, esercenti e imprese. L’offerta unisce l’esperienza di Worldline nello sviluppo di tecnologie di pagamento alla capacità di Optima di costruire una piattaforma di servizi aziendali sempre più completa e integrata, pensata per rispondere alle esigenze in continua evoluzione del mondo business.

“L’ingresso nel mercato dei pagamenti digitali rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione di Optima e conferma la nostra volontà di costruire un ecosistema di servizi sempre più ampio e integrato per il mondo delle imprese”, spiega Marco Taliani, CEO di Optima Hub. “La nostra strategia è sviluppare soluzioni capaci di semplificare la gestione quotidiana delle aziende, accompagnandole nella trasformazione digitale con strumenti innovativi, affidabili e ad alto valore aggiunto”.

ReadyPOS sarà disponibile sia per le aziende già clienti Optima sia per nuovi operatori economici attraverso la rete commerciale diretta del gruppo.

“Con ReadyPOS continuiamo a rafforzare la nostra proposta di valore per il segmento business, ampliando ulteriormente l’offerta di servizi a disposizione dei clienti”, afferma Umberto D’Oriano, Direttore Marketing di Optima Italia. “Le nostre soluzioni Super Impresa Smart e Super Impresa Suite nascono proprio per rispondere in modo concreto alle esigenze di professionisti e imprese, offrendo un ecosistema sempre più completo, integrato e flessibile. Il nostro obiettivo è essere un partner vicino ai clienti, capace di Comunicato stampa accompagnarli ogni giorno con servizi innovativi, semplici da utilizzare e in grado di generare valore reale”.

“Questa partnership consente agli esercenti di beneficiare della combinazione tra l’esperienza di Worldline nel settore dei pagamenti e la profonda conoscenza di Optima delle esigenze delle imprese italiane. ReadyPOS nasce da questa sinergia”, dichiara Valerio Gobbo, Head of Partnerships Worldline Merchant Services Italia.

“L’efficientamento digitale richiede soluzioni integrate, in grado di semplificare la gestione delle attività quotidiane e di rispondere alle esigenze in continua evoluzione del mercato, come il passaggio dalla fatturazione manuale ai pagamenti automatizzati. Attraverso questa partnership intendiamo contribuire allo sviluppo di un’offerta capace di accompagnare professionisti e imprese nel loro percorso di crescita”.

La collaborazione tra Worldline e Optima nasce dalla volontà condivisa di creare valore per professionisti e imprese, mettendo a fattor comune competenze complementari, innovazione tecnologica e qualità del servizio. Una sinergia che punta ad accompagnare l’evoluzione dei pagamenti digitali e a sostenere la competitività del tessuto imprenditoriale italiano.

-Foto ufficio stampa Optima-

(ITALPRESS).