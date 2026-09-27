Sparkle ottiene lo status di Google Verified Peering Provider di livello Gold

ROMA (ITALPRESS) – Sparkle ha ottenuto lo status di Google Verified Peering Provider (VPP) di livello Gold, a riconoscimento della sua capacità di fornire a Google una connettività diversificata, affidabile e ridondante, e di offrire ai clienti un modo semplificato per accedere ai suoi servizi.

Il programma Google Verified Peering Provider identifica un gruppo di fornitori di servizi Internet (ISP) che hanno dimostrato di disporre di una connettività diversificata e affidabile verso Google. Come VPP di Google, Sparkle offre connettività attraverso i propri servizi IP ad alte prestazioni, sfruttando la portata globale e la resilienza della dorsale Tier-1 Seabone. La designazione di livello Gold riconosce in particolare la connettività ridondante e geograficamente diversificata di Sparkle verso Google in diverse aree metropolitane, garantendo un ulteriore livello di resilienza e contribuendo ad assicurare un accesso affidabile ai servizi Google.

Lo status VPP di livello Gold di Sparkle si basa sull’ampia presenza globale di Seabone, che quest’anno festeggia il suo 30° anniversario. Oggi, la dorsale IP Tier-1 si estende su una rete in fibra ottica proprietaria e completamente ridondante di 600.000 km, raggiungendo i clienti attraverso 126 PoP e TeleHouse in tutto il mondo e fornendo una connettività resiliente a Internet a livello globale.

“Il raggiungimento dello status di Google Verified Peering Provider di livello Gold rappresenta un ulteriore riconoscimento della qualità, della resilienza e della portata globale della rete di Sparkle”, ha affermato Giuseppe Valentino, responsabile MPM, Backbone & Infrastructure Solutions di Sparkle.

“Combinando l’infrastruttura di livello mondiale di Google con la portata e la ridondanza della nostra rete Seabone, offriamo alle imprese e ai fornitori di servizi un modo semplice e altamente affidabile per accedere ai servizi Google. Questa capacità – ha aggiunto – sta assumendo un’importanza sempre maggiore man mano che le applicazioni cloud, i servizi digitali e l’intelligenza artificiale diventano essenziali per le operazioni aziendali”.

-Foto di repertorio ufficio stampa Sparkle-

(ITALPRESS).