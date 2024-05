ROMA (ITALPRESS) – Arriva uno splendido oro dal Giappone in occasione della World Triathlon Para Series Yokohama: la coppia Francesca Tarantello e Silvia Visaggi ha tagliato per prima il traguardo nella categoria PTVI in 01:04:30. Secondo posto per la spagnola Susana Rodriguez e l’irlandese Chloe MacCombe.

Quarto posto per Veronica Yoko Plebani della categoria PTS2, vinta dall’americana Hailey Danz e seguita dall’australiana Anu Francis e dalla giappponese Hata Yukako.

In gara anche Giuseppe Romele che, dopo aver conquistato il quarto posto nella categoria PTWC, è stato squalificato per un errore dell’handler.

