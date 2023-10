ROMA (ITALPRESS) – Azzurre assolute protagoniste nella seconda tappa cinese della World Triathlon Cup di questa stagione, svolta nella mattinata italiana a Chengdu. Bianca Seregni e Ilaria Zane concedono il bis dopo la gara di Coppa di Weihai di agosto e portano l’Italia nuovamente a conquistare due splendide medaglie, rispettivamente d’oro per Seregni e di bronzo per Zane.

Bianca Seregni (Fiamme Oro – DDS/7MP) domina la gara e centra la sua seconda vittoria in Coppa del Mondo di questa stagione. Un risultato storico per il Team Italia, che conquista per la prima volta due vittorie nel circuito nella stessa annata. L’azzurra, reduce dal tredicesimo porto della WTC Roma, aggiunge così questa prestigiosa medaglia d’oro ai suoi risultati di Coppa Mondo dopo il terzo posto di Karlovy Vary nel 2021, il terzo di Huatulco nel 2022, il secondo posto di Karlovy Vary nel 2022 e il primo posto di Weihai di agosto.

Ottima la prova anche per Ilaria Zane (Overcome), che ha vinto la sua seconda medaglia di bronzo nella World Triathlon Cup in stagione con una prova solida, che l’ha vista sempre tra le protagoniste, conclusa nella corsa finale dei dieci chilometri dove entrata nel gruppo inseguitore della Seregni si dovuta arrendere solo alla belga Michel che nel corso del primo giro ha preso il margine decisivo per il secondo posto. Il podio donne di Chengdu dalle forti tinte tricolori si chiude con la prima posizione di Bianca Seregni, la seconda della belga Claire Michel e la terza dell’altra azzurra in gara Ilaria Zane.

La gara uomini corsa alle tre di notte italiana ha premiato il tedesco Tim Hellwig, davanti al messicano Aram Michell Penaflor Moysen, che ha regolato in volata Rostislav Pevtsov.

– foto Ufficio Stampa Federazione Italiana Triathlon –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]