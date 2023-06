ROMA (ITALPRESS) – La delegazione azzurra del Paratriathlon torna dalla World Triathlon Para Cup di Besancon, in Francia, con quattro medaglie: una d’oro con Veronica Yoko Plebani (707) nella categoria PTS2, due d’argento con Rita Cuccuru (707) nella categoria PTWC e Manuel Lama (Cesena Triathlon) con guida Alessandro Degasperi (Dolomitica Nuoto) nella categoria PTVI e una di bronzo nella categoria PTVI donne con Anna Barbaro (G.S. Fiamme Azzurre) e la sua guida Beatrice Taverna (Runners Legnano). Oltre alle quattro medaglie azzurre due piazzamenti ai piedi del podio in 4^ posizione per Giuseppe Romele (Polisportiva Valcamonica) in PTWC e Giovanni Sciaccaluca (Doria Nuoto 2000 Loano) in PTS3, 6^ posto infine per Fabrizio Suarato (Ermes Campania) nella categoria PTS4.

– Foto Ufficio Stampa Fitri –

(ITALPRESS).

