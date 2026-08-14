ROMA (ITALPRESS) – L’Italia continua la sua marcia in Tanzania. Dopo i successi contro Bahrain e Uganda, la Nazionale guidata da John M. Davison supera anche Singapore per 7 wickets, centrando la terza vittoria consecutiva nella ICC Men’s Cricket World Cup Challenge League B. All’University of Dar es Salaam Ground 2, Singapore chiude il proprio innings a 170 in 48.4 overs. Ancora una volta l’Italia riesce a contenere gli avversari, consegnando ai propri battitori un target di 171 runs. La risposta azzurra è solida e controllata. L’Italia gestisce il chase con lucidità e raggiunge il traguardo già al 38.3° over, chiudendo a 172/3 e conservando sette wickets e ben 69 deliveries a disposizione.

Grande protagonista Anthony Mosca, premiato Player of the Match. L’azzurro realizza 57 runs in 94 balls, offrendo un contributo fondamentale alla costruzione del chase e dando stabilità all’innings italiano fino alla vittoria.

Il successo conferma la grande versatilità mostrata dagli azzurri in Tanzania. Contro Bahrain e Uganda l’Italia aveva vinto difendendo il proprio totale; contro Singapore ha invece dimostrato di saper gestire con autorità anche un inseguimento.

Il bilancio diventa così perfetto: tre partite e tre vittorie. Dopo il Bahrain, battuto di 68 runs, e l’Uganda, superata con un margine di 113 runs, arriva il successo per 7 wickets contro Singapore.

L’Italia sale così a 22 punti, consolidando la propria posizione al vertice della Challenge League B e compiendo un altro passo importante nella corsa verso le prime due posizioni che valgono l’accesso al successivo Qualifier Play-off.

Il cammino, però, non è ancora terminato. Gli azzurri torneranno in campo lunedì 17 agosto contro Hong Kong China, prima dell’ultimo appuntamento della tappa in Tanzania.

– Foto ufficio stampa Federcricket –

(ITALPRESS).