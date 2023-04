IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Prosegue il circuito delle World Cup 2023 di Ginnastica Artistica maschile e femminile, in programma il prossimo weekend, dal 27 al 30 aprile, a Il Cairo, in Egitto. Giunto al terzo appuntamento della stagione agonistica, si tratta del primo confronto internazionale dopo la conclusione del Campionato Europeo di Antalya, che tante medaglie ha regalato alla Nazionale italiana. E saranno diversi gli azzurri che torneranno protagonisti, forti dei successi in Turchia. Tra le ragazze, in particolare, saranno ben tre le ginnaste in gara dopo essersi laureate vicecampionesse continentali a squadre: le agenti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato Alice D’Amato – anche bronzo individuale nel generale e oro alle parallele – Asia D’Amato – argento al volteggio – e Giorgia Villa. Al loro fianco c’è il Direttore Tecnico della sezione Enrico Casella, mentre i ginnasti della maschile, convocati dal DTN Giuseppe Cocciaro, saranno accompagnati in gara dai tecnici Gianmatteo Centazzo e Marcello Barbieri. Tra i ragazzi soltanto il talento della Fermo ’85 Mario Macchiati è tra gli eroi della Nazionale che ad Antalya ha vinto il titolo europeo per la prima volta nella storia della sezione. In questa tappa di Coppa del Mondo di specialità, insieme al marchigiano, c’è il bel ritorno di Nicolò Mozzato, che poco più di un anno fa aveva subìto un bruttissimo infortunio alle ginocchia. Il ginnasta della Spes Mestre, dopo il rientro in Serie A2 con la sua squadra, adesso è pronto a calcare nuovamente il palcoscenico internazionale. A completare il quartetto ci sono l’agente delle Fiamme Oro Salvatore Maresca e Ares Federici, in forza anche lui al club mestrino. A completare la delegazione gli ufficiali di gara Diego Lazzarich, anche capo della spedizione, e Maria Cocuzza, oltre al fisioterapista Vincenzo Lancini. Le finali di specialità saranno trasmesse in diretta televisiva sulla rete nazionale, in entrambe le giornate a partire dalle ore 14. Sabato 29 aprile tutti collegati su Rai Sport, mentre domenica 30 aprile la gara integrale sarà su Rai Play, proseguendo insieme alla RAI la lunga cavalcata che porterà alla Final Six per assegnare lo scudetto 2023 dei grandi attrezzi, domenica 28 maggio.

– foto ufficio stampa FGI –

