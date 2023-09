PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Salvatore Maresca non poteva festeggiare meglio il suo trentesimo compleanno. L’azzurro, impegnato in World Challenge Cup, è riuscito a strappare il pass per la final eight agli anelli con il personale di 14.550, alle spalle dell’austriaco Vinzenz Hoeck e del britannico Courtney Tulloch, entrambi al comando nella classifica provvisoria di ammissione con 14.600. Il campione italiano di specialità, allenato da Marcello Barbieri, ha sporcato leggermente la sua esecuzione, quindi i cinquanta millesimi di ritardo dalla coppia di testa sono più che colmabili. Sul castello dell’Accor Arena di Parigi, in un’atmosfera pre-olimpica da brividi, in gara anche Niccolò Vannucchi, bravo con il suo 13.750 a conquistare la settima piazza e un posto per la finale di Coppa. La promessa della Gymnastic Romagna Team con 13.400 ha chiuso invece in 14^ posizione al corpo libero, attrezzo dove non vedremo azzurri in azione, anche perchè Ares Federici sbaglia e si deve accontentare di un 12.250. Fa molto bene Edoardo De Rosa al suo cavallo. L’atleta della Ginnastica Gioy stacca il terzo biglietto al cavallo con maniglie e con 14.950 si mette in scia di due big del calibro dell’irlandese Rhys Mc Clenaghan e dell’iglese Max Whitlock, anche loro davanti pari merito con 15.250.

