MILANO (ITALPRESS) – Si è aperta la World Cup di ginnastica ritmica a Milano, l’atto finale del circuito FIG 2023, con le qualifiche individuali con i primi due attrezzi, ovvero cerchio e palla. In un Mediolanum Forum che ha risposto presente e si è andato riempiendo ogni ora di più, grazie all’organizzazione del Comitato presieduto da Paola Porfiri e della Federginnastica, con il contributo del Dipartimento per lo Sport e il patrocinio del Coni e del Comune di Milano, l’azzurra Sofia Raffaeli ha chiuso al comando della classifica generale a metà gara con il totale sui due attrezzi di 70.600. La campionessa del mondo in carica, con i parziali di 35.600 al cerchio e 35.000 alla palla, che le valgono oltretutto il pass per entrambe le finali di specialità, ha messo la freccia sulle rivali. Alle spalle dell’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato ci sono la tedesca Darja Varfolomeev (dietro di mezzo punto con 70.100) e la bulgara Stiliana Nikolova (68.850 punti), con la quale, tra l’altro, Raffaeli si sta giocando il titolo del circuito di Coppa del Mondo.

Domani, a partire dalle 11, le individualiste concluderanno il concorso generale con gli ultimi due attrezzi, clavette e nastro, che decideranno la classifica All-Around e il podio meneghino. Sarà anche l’occasione, per le altre due italiane in gara, l’aviere dell’Aeronautica Militare Milena Baldassarri e l’esordiente Viola Sella, di scalare posizioni nella graduatoria di una World Cup che è un ottimo anticipo in vista del prossimo Mondiale di Valencia (23-27 agosto), qualificante per i Giochi Olimpici di Parigi2024. Baldassarri, sesta all’Olimpiade di Tokyo, è al momento al decimo posto con il totale di 63.850 (31.850 al cerchio e 32.000 alla palla). Tanta emozione all’esordio in una competizione di altissimo livello, invece, per la milanese Sella: la giovane ginnasta, tesserata per lo storico club Forza e Coraggio, ha ottenuto il parziale di 59.550 (30.950 al cerchio e 28.600 alla palla) che la colloca al 26° posto.

La tappa italiana, per la prima volta di casa a Milano, dopo quasi tre lustri a Pesaro, chiude il circuito della Coppa del Mondo – successivo agli appuntamenti di Atene (Grecia), Sofia (Bulgaria), Tashkent (Uzbekistan) e Baku (Azerbaijan) – con numeri da capogiro, non solo per il Mediolanum Forum praticamente sold out per tutto il weekend ma anche per le presenze in pedana: 41 nazioni dai 5 continenti, per un totale di 150 ginnaste. La due giorni di qualifiche e All-Around è visibile sul canale YouTube della FGI, mentre le finali di specialità di domenica 23 luglio saranno trasmesse in diretta su La7 a partire dalle 14. A concludere la giornata di oggi, poi, ci saranno le Farfalle della squadra nazionale, che affronteranno la prima parte del concorso generale con l’esercizio ai 5 cerchi.

– foto Ufficio Stampa FederGinnastica –

(ITALPRESS).

