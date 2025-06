Wista Italy visita i porti di Catania e Augusta

CATANIA (ITALPRESS) – Wista Italy, l’Associazione delle professioniste dello shipping e della logistica, nell’ambito del suo programma di attività “Di porto in porto”, ha visitato i porti della Sicilia orientale, Catania e Augusta, con una delegazione guidata dalla presidente Costanza Musso.

“La visita ai porti di Catania e Augusta ci ha permesso di vedere da vicino due realtà portuali complementari: Catania, con una vocazione multifunzionale fra passeggeri, crocierismo e traffico commerciale in spazi contenuti ma ben organizzati, ed Augusta, snodo strategico per il traffico energetico e industriale del Mediterraneo con particolare focus sul traffico container”, ha commentato, Costanza Musso, aggiungendo: “Abbiamo così avuto modo di apprezzare l’impegno dell’attuale Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale nel migliorare l’efficienza logistica e nel promuovere una cultura della sostenibilità e dell’innovazione. In porti come questi che rappresentano non solo infrastrutture, ma anche leve di sviluppo per l’intero territorio, c’è ancora spazio per una maggiore inclusione femminile, perché il mare è una rotta che deve includere tutte e tutti.”

Il tour è iniziato con il benvenuto di Francesco Di Sarcina, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale e la visita alle infrastrutture portuali con focus sui cantieri attivi e sui progetti di sviluppo dei moli del porto di Catania che gode di una condizione geografica privilegiata al centro del bacino Mediterraneo, equidistante fra il Canale di Suez e Gibilterra e fra i porti europei e quelli africani ed è caratterizzato dalla polivalenza delle sue attività. Di Sarcina ha illustrato il progetto che ha come obiettivo l’unione della città e dei cittadini al porto. La visita è proseguita presso il deposito di cavi sottomarini Elettra Tlc e a bordo della nave posa-cavi “Antonio Meucci”.

La parte dedicata al Porto di Augusta ha offerto una panoramica sui principali lavori in corso e sulle attività logistiche portuali come il trasferimento container da Catania ad Augusta, le prospettive di sviluppo sull’eolico offshore e il ruolo di Augusta come base per la realizzazione degli impianti oltre alla presentazione del nuovo Piano Regolatore Portuale del Porto di Catania. Beatrice Capano, Stakeholder and Impact Specialist di Limenet, ha condotto la visita all’impianto industriale di questa startup italiana in grado di stoccare 800 tonnellate di CO2 all’anno, tra i più grandi al mondo per capacità produttiva di stoccaggio di CO2 – 100kg/h – in mare sotto forma di bicarbonati di calcio.

Al porto vecchio di Augusta dove la delegazione è stata accolta dall’Assessore alle Politiche del Mare, Tania Patania, e dalla Presidente di Assoporto Augusta, Marina Noè. WISTA (Women’s International Shipping & Trading Association) è un’organizzazione internazionale per le donne con ruoli chiave e posizioni dirigenziali nei settori marittimo, commerciale e logistico.

