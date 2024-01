Winter Fancy Food, Lynch “Produttori italiani sempre al nostro fianco”

LAS VEGAS (ITALPRESS) - "Siamo assolutamente entusiasti della presenza di produttori alimentari innovativi dall’Italia. Questa è il 48esimo anno che organizziamo il Winter Fancy Food sulla costa Ovest degli Stati Uniti ed è il terzo anno a Las Vegas. Dal primo giorno i produttori italiani sono stati al nostro fianco e continuano a fissare trend global ed è straordinario. Questo è il primo evento dell’anno per l’industria agroalimentare e siamo tutti felici per la grande presenza di aziende". Lo ha detto Bill Lynch, presidente Specialty Food Association, in occasione del Winter Fancy Food di Las Vegas. col/mgg/gtr