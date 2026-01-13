Home Video News Agroalimentare Winter Fancy Faire, Valentini “San Diego ha legami forti con l’Italia”
Winter Fancy Faire, Valentini “San Diego ha legami forti con l’Italia”
SAN DIEGO (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "San Diego è una città che ha una tradizione di legami forti e importanti con l'Italia e offre innumerevoli opportunità proprio per gli italiani in tanti settori, dalla biotecnologia, l'innovazione". A dirlo Raffaella Valentini, Console Generale d’Italia a Los Angeles, in occasione del Winter Fancy Faire 2026 a San Diego. f11/fsc/gtr