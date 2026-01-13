Winter Fancy Faire, Valentini “San Diego ha legami forti con l’Italia”

SAN DIEGO (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "San Diego è una città che ha una tradizione di legami forti e importanti con l'Italia e offre innumerevoli opportunità proprio per gli italiani in tanti settori, dalla biotecnologia, l'innovazione". A dirlo Raffaella Valentini, Console Generale d’Italia a Los Angeles, in occasione del Winter Fancy Faire 2026 a San Diego. f11/fsc/gtr