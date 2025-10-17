ROMA (ITALPRESS) – “Se ci fosse un film di Hollywood su di te da quale attore vorresti essere interpretato?”. La risposta di Jannik Sinner a questa domanda, alla vigilia del “Six Kings Slam”, ha spiazzato tutti. “Facciamo Will Smith, perché no. Sarebbe diverso, ma bello”, ha detto l’azzurro. Il video di questa affermazione di Sinner intanto è diventato virale sui social, anche perché lo ha pubblicato Turki Alalshikh, l’uomo che sta dietro a tutti i grandi eventi, non solo sportivi, che si organizzano in Arabia Saudita, compreso il “Six Kings Slam”.

Lo stesso attore Will Smith lo ha visto e si è candidato al nuovo ruolo, dopo aver interpretato il papà di Serena e Venus Williams, pubblicando sui social un apposito fotomontaggio. “Io ci sto”, ha risposto la star del cinema, che ha postato il suo volto al posto di quello di Sinner – lasciando però gli inconfondibili capelli dell’altoatesino – mentre l’azzurro alza il trofeo di Wimbledon.

