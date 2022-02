PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Delusione per Dorothea Wierer. L’azzurra del biathlon, ai Giochi Invernali di Pechino, allo Zhangjiakou National Biathlon Centre, ha chiuso al 22° posto la mass start di 12,5 chilometri, anticipata di un giorno per via del timore delle condizioni climatiche eccessivamente ventose e di temperature troppo rigide. La 31enne finanziera altoatesina, dopo il terzo posto nella pursuit, è apparsa disturbata dal forte vento e ha commesso diversi, insoliti errori al poligono, otto in tutto.

Medaglia d’oro alla francese Justine Braisaz-Bouchet, seguita dalle norvegesi Tiril Eckhoff e Marte Olsbu Roeiseland, rispettivamente seconda e terza.

La Wierer, che nel suo palmares vanta altri due bronzi olimpici (2014 e 2018, entrambi con la staffetta mista), si presentava al via come una delle favorite della gara, considerando che nella mass start ha conquistato in carriera un oro e un argento iridati e una Coppa del mondo di specialità, oltre a essersi aggiudicata, un mese fa, ad Anterselva, l’ultima gara del circuito maggiore prima dei Giochi.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com