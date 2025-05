Whatsapp e il nuovo pin di verifica dell’account, cosa cambia per gli utenti

ROMA (ITALPRESS/TRAME&TECH) – Negli ultimi giorni, molti utenti di WhatsApp hanno ricevuto un messaggio dall’account ufficiale dell’app, invitandoli a impostare un PIN di sicurezza. Questo avviso, corredato da un video esplicativo, ha suscitato qualche perplessità iniziale, ma si tratta di una misura volta a rafforzare la protezione degli account.

Il PIN di sicurezza è parte integrante della verifica in due passaggi (2FA), un sistema già disponibile su WhatsApp che consente di aggiungere un ulteriore strato di protezione. Attivandolo, gli utenti dovranno inserire un codice numerico di sei cifre ogni volta che registrano il proprio numero su un nuovo dispositivo. Questa misura impedisce accessi non autorizzati, anche nel caso in cui qualcuno riesca a ottenere il codice di verifica via SMS.

In un periodo in cui le truffe online e i furti di account sono sempre più frequenti, strumenti come la verifica in due passaggi diventano indispensabili per proteggere i dati personali. L’iniziativa di WhatsApp nasce per contrastare fenomeni come il SIM swap e il phishing, due tecniche utilizzate per compromettere gli account degli utenti.

Molti non hanno ancora attivato la verifica in due passaggi, e questa comunicazione ufficiale mira a sensibilizzare sulla sua importanza. Il messaggio ricevuto è sicuro e non si tratta di un tentativo di truffa. Arriva dall’account verificato di WhatsApp, contrassegnato dalla spunta blu, e invita semplicemente a impostare un codice di protezione per migliorare la sicurezza del proprio profilo.

Impostare il PIN di sicurezza è semplice e rapido. Ecco i passaggi da seguire: Aprire WhatsApp e accedere alle Impostazioni. Selezionare Account ” Verifica in due passaggi. Toccare Attiva, scegliere un PIN di sei cifre e confermarlo. Inserire un indirizzo e-mail per il recupero (opzionale ma consigliato).

Una volta completata la procedura, il PIN sarà richiesto ogni volta che si tenterà di registrare il numero su un nuovo dispositivo. Nel caso in cui l’utente dimentichi il codice e non abbia fornito un indirizzo e-mail, sarà necessario attendere sette giorni prima di poterlo reimpostare.

Il messaggio è stato inviato attraverso la chat ufficiale di WhatsApp, un nuovo canale di comunicazione con gli utenti. Questa chat sarà utilizzata per diffondere informazioni importanti, aggiornamenti e consigli su come utilizzare al meglio l’app. Tuttavia, non è possibile rispondere ai messaggi ricevuti.

L’introduzione del PIN di sicurezza rappresenta un significativo passo avanti nella protezione degli account. Con l’aumento delle minacce informatiche, la verifica in due passaggi è una barriera essenziale per mettere al sicuro i propri dati. Se hai ricevuto il messaggio, attivare il PIN può essere una scelta strategica per evitare rischi futuri.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)