West Nile, in Sardegna i casi salgono a 11

ORISTANO (ITALPRESS) – Il virus della Febbre del Nilo continua a circolare nell’Oristanese. Nelle ultime ore sono stati confermati altri due casi: un uomo di 85 anni e una donna di 66, entrambi residenti nella zona, sono risultati positivi al West Nile Virus. Si tratta del decimo e undicesimo contagio umano diagnosticato in provincia dall’inizio del 2025.

“Entrambi sono ricoverati nel reparto di Medicina dell’ospedale San Martino di Oristano e le loro condizioni sono buone” fa sapere l’Asl 5 in una nota. “Dopo l’accertamento, il dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, ha fatto scattare immediatamente tutte le misure previste per il caso: indagine epidemiologica e circoscrizione dell’area dell’abitazione dei due soggetti per consentire una disinfestazione più approfondita nel raggio dei 200 metri dalla loro casa”.

Nelle scorse settimane erano stati segnalati altri nove casi nell’Oristanese: tre ultrasettantenni, quattro ultrasessantenni, un ultraquarantenne e un ultranovantenne. Tra questi, sette pazienti sono ancora ricoverati, mentre due sono stati dimessi e sono rientrati nelle proprie abitazioni.

