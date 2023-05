ROMA (ITALPRESS) – Alle porte un intenso weekend di Qualifica Olimpica per la scherma azzurra: Grand Prix di fioretto maschile e femminile a Shanghai, con sole prove individuali, Coppa del mondo con gare individuali e a squadre, invece, per gli spadisti a Istanbul e le spadiste Fujairah. Saranno 48, in tutto, gli azzurri in pedana tra Cina, Turchia ed Emirati Arabi. Sarà Shanghai ad ospitare la prova Grand Prix di fioretto maschile e femminile. La competizione sulle pedane cinesi è valida per la Qualifica Olimpica a livello individuale, con punteggio maggiorato come tutti i GP, per i Giochi di Parigi 2024. Le fiorettiste azzurre convocate dal ct Stefano Cerioni sono Martina Batini, Erica Cipressa, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi, alle quali si uniscono le autorizzate Giulia Amore, Matilde Calvanese, Anna Cristino, Camilla Mancini, Serena Rossini, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini. Per la gara maschile risponderanno alla convocazione i fiorettisti Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Tommaso Marini, con loro gli autorizzati Giorgio Avola, Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Tommaso Martini e Damiano Rosatelli. Nella notte italiana tra giovedì e venerdì il via con la fase preliminare della gara femminile, il giorno seguente l’inizio della prova maschile, mentre domenica, quando in Italia saranno le 2, prenderà il via la giornata clou con i tabelloni principali di entrambe le competizioni che, causa fuso orario, si concluderanno nella “nostra” mattinata. Doppio appuntamento, nel prossimo weekend, con la Coppa del Mondo di spada: a Istanbul in pedana le prove maschili, a Fujairah quelle femminili. Tra venerdì (giornata dedicata ai preliminari) e sabato (fase clou), in Turchia e negli Emirati Arabi si svolgeranno le competizioni individuali, cui seguiranno domenica le gare a squadre, le prime “di specialità” per spadisti e spadiste valide per la Qualifica Olimpica a Parigi 2024. Tra gli uomini, il commissario tecnico Dario Chiadò nella capitale turca schiererà i convocati Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli e Federico Vismara, e gli autorizzati Filippo Armaleo, Luca Diliberto, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Giacomo Paolini ed Enrico Piatti. Domenica, per la competizione a squadre, l’Italia degli spadisti salirà in pedana con Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli e Federico Vismara. Sarà Fujairah negli Emirati Arabi Uniti ad ospitare invece la tappa di spada femminile. Per la gara individuale sono convocate Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi, alle quali si uniscono le autorizzate Alessandra Bozza, Beatrice Cagnin, Alice Clerici, Nicol Foietta, Roberta Marzani, Alessia Pizzini e Gaia Traditi. Domenica, nella prima gara a squadre che metterà in palio punti per la Qualifica Olimpica, il quartetto delle spadiste azzurre sarà formato da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio.

