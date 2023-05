ROMA (ITALPRESS) – E’ ricchissimo e importante il weekend alle porte per la scherma azzurra. Dopo la sciabola, che ha iniziato la scorsa settimana a Seoul, tra venerdì 5 e domenica 7 maggio scatterà la qualifica olimpica anche per le altre armi: Grand Prix di spada maschile e femminile a Cali con gare esclusivamente individuali, mentre per il fioretto è in programma una doppia prova di Coppa del Mondo, che vedrà le donne a Plovdiv e gli uomini ad Acapulco, in entrambi i casi con competizioni sia individuali che a squadre. Saranno 48, in tutto, gli atleti italiani in pedana tra Colombia, Bulgaria e Messico. La qualifica olimpica passa anzitutto per le prove a squadre e sarà il fioretto, sia femminile che maschile, l’arma chiamata a inaugurare la caccia dei team azzurri ai pass per Parigi 2024. Doppia prova di Coppa del Mondo in programma nel prossimo weekend, tra il 5 e il 7 maggio: le fiorettiste saranno di scena a Plovdiv, in Bulgaria, mentre per i fiorettisti sarà trasferta in Messico, ad Acapulco. In entrambe le tappe, che vedranno complessivamente 24 azzurri in pedana (12 donne e altrettanti uomini), si svolgeranno sia le gare individuali che a squadre, quelle che come detto peseranno di più in ottica qualificazione per i Giochi Olimpici. A Plovdiv, per la Coppa del Mondo di fioretto femminile, sono sette le atlete convocate dal ct Stefano Cerioni per la competizione individuale che prenderà il via venerdì 5 con le fasi preliminari e vivrà poi sabato 6 il tabellone principale da 64: si tratta di Martina Batini, Erica Cipressa, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia e Alice Volpi. A loro si uniranno le autorizzate Giulia Amore, Olga Rachele Calissi, Anna Cristino, Aurora Grandis e Serena Rossini. Nella giornata di domenica si terrà la prova a squadre. L’Italia delle fiorettiste, in cerca dei primi punti pesanti verso Parigi 2024, salirà in pedana con Alice Volpi, Francesca Palumbo, Erica Cipressa e Martina Favaretto. Voleranno in Messico gli azzurri del fioretto maschile. Per la prova individuale, che inizierà con i preliminari di venerdì 5 per concludersi sabato 6 maggio con il tabellone principale, sono convocati Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Tommaso Marini, ai quali si uniranno – autorizzati – Giorgio Avola, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Tommaso Martini e Damiano Rosatelli. Domenica 7 maggio la gara a squadre in cui l’Italia sarà rappresentata dal quartetto composto da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Filippo Macchi. Considerando il fuso orario messicano, le gare maschili inizieranno quando in Italia sarà pomeriggio, per concludersi nella notte italiana. Il Grand Prix di Cali aprirà invece la qualifica olimpica ai Giochi di Parigi 2024 per la spada maschile e femminile. Appuntamento dal 5 al 7 maggio, quest’ultima giornata clou in cui andranno in scena i due tabelloni principali. Trattandosi di prova GP FIE, in Colombia per spadisti e spadisti si svolgeranno solo le gare individuali. Sono 24 gli azzurri del ct Dario Chiadò attesi in pedana, equamente divisi tra uomini e donne. Il venerdì 5 sarà dedicato alle fasi preliminari della competizione maschile. Sono sei gli atleti convocati: Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli e Federico Vismara. A loro si uniranno – autorizzati – Filippo Armaleo, Daniel De Mola, Francesco Ferraioli, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini e Andrea Vallosio. Sabato 6 inizierà invece la gara femminile. Risponderanno alla convocazione Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Gaia Traditi. Completeranno la spedizione le autorizzate Alessandra Bozza, Alice Clerici, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani e Vittoria Siletti. Domenica 7 sarà la giornata dedicata ai tabelloni principali di entrambe le prove. Causa fuso orario, le gare inizieranno quando in Italia sarà pomeriggio, per concludersi nella notte italiana.

