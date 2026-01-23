Webuild all’opera nel Messinese dopo ciclone, illustrati interventi a Schifani

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) - Il presidente del consorzio Messina-Catania (guidato da Webuild con Pizzarotti), ingegnere Antonino Pulejo, ha illustrato al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e a Salvatore Cocina, Dirigente Generale del Dipartimento della protezione civile, gli interventi a supporto del territorio a seguito dei danni provocati dal ciclone nel Messinese. L'incontro è avvenuto durante un sopralluogo a Mazzeo, frazione di Taormina. vbo/mca3 (fonte video: ufficio stampa Webuild)