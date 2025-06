Webuild al lavoro in Sicilia per una mobilità più efficiente e moderna

MILANO (ITALPRESS) - Otto progetti in corso, tre fabbriche per costruire i conci delle gallerie, 7000 posti di lavoro, 1.700 fornitori diretti: sono i numeri di Webuild, al lavoro in Sicilia per offrire una mobilità più moderna ed efficiente. I lavori ferroviari sono realizzati da Webuild per conto di RFI Rete Ferroviaria Italiana, fsc/gtr