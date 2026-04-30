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Hormuz, Guterres “Ripristinare subito la libertà di navigazione”
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - “Il mio messaggio è chiaro: La libertà di navigazione deve essere ripristinata subito”. E’ l’appello del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che chiede un libero passaggio nello Stretto di Hormuz e invita “tutte le parti a non compromettere il cessate il fuoco”. xo9/lcr/azn (Video di Stefano Vaccara)