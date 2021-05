REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Questo lungomare, che è il luogo più identitario della città di Reggio Calabria, oggi si allunga, si arricchisce di una nuova perla, di un nuovo luogo di incontro e di relazioni. E se prima era il più bel chilometro d’Italia, ora la sua bellezza è raddoppiata”. E’ quanto ha dichiarato il presidente della Regione, Nino Spirlì, in occasione dell’inaugurazione del waterfront di Reggio Calabria, alla quale hanno partecipato numerose autorità civili, politiche, militari e religiose. “Sono veramente molto felice. Finalmente – ha affermato il presidente -, con il waterfront questo lungomare prende vita e assume quella importanza che avrebbe dovuto avere fin dal primo momento. Sono passati molti anni, da allora, e sono stati superati tanti silenzi istituzionali e molte colorazioni politiche. Ma, oggi, come presidente della Regione e come cittadino metropolitano, sono veramente contento e orgoglioso per questo risultato”. “Mi auguro – ha concluso Spirlì – che i visitatori italiani e i turisti stranieri possano godere di questa bellezza in più offerta dalla Calabria”.

