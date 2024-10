Dove andare in vacanza a Capodanno? 4 località interessanti sul mare

Se c’è un periodo atteso per andare in vacanza è Capodanno, quando sono diverse le persone che hanno modo di concedersi qualche giorno di ferie: vuoi perché le aziende ne approfittano per prendere un po’ di respiro dopo il turnover del Natale, vuoi perché è un momento davvero speciale da festeggiare.

Ma quali sono le mete perfette per chi desidera fare un viaggio? Ce ne sono diverse, anche sul mare, e consigliamo di prenotare il prima possibile così da accedere alle proposte migliori e contenere i costi, che diversamente potrebbero diventare importanti.

Sharm el Sheikh, tutta la magia del Mar Rosso

L’Egitto è una terra densa di magia, complice l’incanto ombroso del deserto, una natura molto più variegata di quanto non si possa pensare, le tante storie e racconti di cui è intriso: scoprirle in loco è un’esperienza da non perdere.

Le località interessanti dove trascorrere l’ultimo dell’anno, nonché il Natale e l’Epifania, sono diverse ma ce n’è una che risulta particolarmente piacevole. Fare il Capodanno a Sharm el Sheikh è infatti un’idea che vale davvero la pena considerare, complice il clima mite, il mare cristallino e ricco di pesci coloratissimi, il deserto situato nelle immediate vicinanze.

Sharm è del resto la meta più esclusiva dell’Egitto e vanta un ampio numero di estimatori che la scelgono ogni anno, soprattutto nei periodi fuori stagione.

Santo Domingo, il fascino vivace dei Caraibi

Santo Domingo è la Capitale della Repubblica Dominicana e si distingue per il clima tropicale caraibico, con temperature miti tutto l’anno, comprese tra i 18°C e i 29°C.

Fare il Capodanno da queste parti, approfittando di strutture alberghiere d’eccezione con vista sul mare, permette di staccare dalla quotidianità. Il periodo tra dicembre e gennaio è perfetto, in quanto non sussiste il rischio di uragani, che possono invece verificarsi nei mesi che vanno da giugno a novembre.

Santo Domingo è una splendida città con diverse testimonianze del periodo coloniale e vanta spiagge meravigliose come quella di Boca Chica. Inoltre, complice la presenza dell’Aeroporto Internazionale di Las Americas, è collegata ottimamente anche con l’Italia.

Zanzibar, isola lussureggiante dell’Oceano Indiano

Zanzibar è un’isola perfetta dove trascorrere il Capodanno e si trova nel cuore dell’Oceano Indiano, non lontano dalle coste della Tanzania. Si distingue per la natura rigogliosa e il mare cristallino, in cui immergersi è un vero piacere.

D’inverno le temperature raggiungono i 30°C, motivo per cui una vacanza da queste parti è semplicemente il massimo per quanti vorrebbero che l’estate durasse tutto l’anno. E perché non iniziare al top il 2025, dunque, concedendosi delle giornate tra natura, sport e relax sulla spiaggia?

Kenya: l’Africa più selvaggia

Il Kenya è uno Stato dell’Africa Orientale che confina con Etiopia, Sud Sudan, Tanzania, Somalia e Uganda; ha un superbo affaccio sul mare, per la precisione sull’Oceano Indiano. Presenta una bellezza unica nel suo genere e famosa nel mondo: non a caso è una meta turistica ambita da tanti viaggiatori.

Merito di una natura incontaminata e di una sorprendente varietà del paesaggio. Il Kenya è rinomato soprattutto per i safari nella savana, dove è possibile ammirare animali tra cui leopardi e leoni, ma offre anche dei tratti costieri davvero superbi, in cui trascorrere il Natale è un vero piacere.

Un luogo da non perdere è Diani Beach, uno dei centri balneari più esclusivi del Paese. Si trova a circa 25 km da Mombasa, con spiagge che sono un vero paradiso. L’affaccio è sull’Oceano Indiano ed è semplicemente il massimo per trascorrere le Feste in spiaggia, lontano dalla folla e dal freddo.