MILANO (ITALPRESS) – Con il Rally del Trentino (Zona 4) e il successivo Rally Nuraghi e Vermentino (Zona 10) si sono concluse le gare delle zone di Aci Sport a cui sono abbinate quelle del Trofeo Pirelli Accademia Crz.

Zona 4 (Trentino e Veneto tranne BL e VE): il biellese Corrado Pinzano (VW Polo R5), che quest’anno si era già laureato campione del Trofeo Italiano Rally, è il vincitore di questa zona e si può candidare anche per la conquista della Coppa Italia che verrà assegnata in prova unica al Rally della Lanterna a metà novembre. Per Pinzano, che la Coppa Italia l’ha già vinta nel 2019, sarebbe il coronamento di un già fantastico 2024. In comune con il Tir c’è anche il vincitore di zona fra le 2 ruote motrici, l’emiliano Lorenzo Grani (Peugeot 208 Rally4) mentre Matteo Scalet (Renault Clio) si è imposto fra le Rally5. Il titolo per le 2RM Classic era invece stato già da tempo assegnato a Bryan Toffoli (Peugeot 106 N2,) autore di una trionfale prima parte di stagione.

Zona 10 (Sardegna): campione della zona sarda sia per Pirelli che per ACI Sport è Marino Gessa (che in coppia con Salvatore Pusceddu ha portato al successo una Skoda Fabia Rally2.

Insieme a lui in finale di Coppa Italia con una vettura gemella potrà accedere anche l’isolano Auro Siddi, candidato al titolo per gli Over55. Fra le 2RM Classic doppio titolo (ACI Sport e Pirelli) per il beneventano Cosimo Abate (Renault Clio S1600) in coppia con nicola Demontis.

– Foto Ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]